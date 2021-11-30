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Псковичи могут поддержать проект «Экомышление» в нацпремии «Чистый воздух»

Проект «Экомышление» руководителя Псковского отделения Российского экологического движения, члена экспертного совета РЭД Сергея Елизарова принимает участие в конкурсе национальной экологической премии «Чистый воздух» в номинации «Эколидер 2021».

Сергей Елизаров отметил, что главная задача – мотивировать школьников не только к участию в раздельном сборе отходов и научить грамотному обращению с ними, а также повысить уровень экологической культуры через проведение экологических уроков.

«Проект направлен на экологическое просвещение граждан всех возрастов», - отметил Сергей Елизаров.

На премии «Эколидер 2021» выбирают лучших среди лучших представителей общественности, которые ведут работу в области сохранения природы, снижения выбросов в окружающую среду и очистки территорий от загрязнения. Победители будут объявлены 17 декабря на торжественной церемонии в Центре международной торговли в Москве.

Голосующих за проекты призывают ориентироваться на следующие критерии:

  • открытость (достоверность сведений, которые сообщает активист);
  • результат (вклад активиста в улучшение реальной экологической ситуации в стране или регионе);
  • практика (разработка активистом каких-либо методик/практик/алгоритмов/методов работы);
  • репутация (номинант не должен заниматься «экобизнесом» и использовать экотематику исключительно как средство самопиара).

С одного IP-адреса можно голосовать за любое количество участников конкурса, но не чаще одного раза в сутки. Голосование будет завершено 30 ноября в 23:59. Напомним, проект «Экомышление» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, партнер проекта – завод «Титан-Полимер».

Поддержать проект экоактивиста можно, проголосовав за его проект по ссылке.

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