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Политика

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал третьим в рейтинге активности глав регионов в социальных сетях

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оказалс третьим в рейтинге активности глав регионов в социальных сетях.. Фото скрин сайта

Сегодня в ТАСС был презентован рейтинг губернаторов по доверию аудитории социальных сетей. Рейтинг, как отмечает Telegram-канал «Политджойстик», представили Центр общественно-политических проектов и Центр политического анализа.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не просто в топ-20 наиболее активных в соцсетях глав регионов — он на третьем месте. 

Одновременно с этим был опубликован рейтинг доверия к губернаторам по результатам социологического опроса. В нём Михаил Ведерников на 7-м месте. 

В рейтинге доверия у аудитории социальных медиа Ведерников на 8-м месте. 

Объективно хорошие результаты. 

Прослеживается прямая зависимость между активной работой глав регионов в социальных сетях и рейтингом доверия к ним.

 

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