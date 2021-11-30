Губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал третьим в рейтинге активности глав регионов в социальных сетях
Сегодня в ТАСС был презентован рейтинг губернаторов по доверию аудитории социальных сетей. Рейтинг, как отмечает Telegram-канал «Политджойстик», представили Центр общественно-политических проектов и Центр политического анализа.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не просто в топ-20 наиболее активных в соцсетях глав регионов — он на третьем месте.
Одновременно с этим был опубликован рейтинг доверия к губернаторам по результатам социологического опроса. В нём Михаил Ведерников на 7-м месте.
В рейтинге доверия у аудитории социальных медиа Ведерников на 8-м месте.
Объективно хорошие результаты.
Прослеживается прямая зависимость между активной работой глав регионов в социальных сетях и рейтингом доверия к ним.
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал третьим в рейтинге активности глав регионов в социальных сетях
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