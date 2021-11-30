Продажу вина в интернете могут запустить весной 2022 года

08:22, 01 декабря 2021, ПАИ

Весной в России планируют начать эксперимент по дистанционной продаже вина из отечественного винограда. Реализация в столичном регионе может стартовать 31 марта 2022 года и продлиться до конца 2024-го, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минфин.

В соответствии с разработанным ведомством законопроектом к торговле должны допустить самих производителей напитков. Они представят продукцию на специализированном сайте «Почты России», именно эта компания будет доставлять товар покупателям.

По данным источника издания в кабмине, в конце сентября помощник президента Максим Орешкин провел совещание по поводу эксперимента. Было решено расширить тестовый проект на новые регионы: Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Нижегородскую области. В «Почте России» пояснили, что географию попросил увеличить Минсельхоз. В компании добавили, что в регионах, где должен быть запущен пилотный проект, хорошо развита логистическая инфраструктура. Кроме того, они вошли в топ-10 по потреблению винодельческой продукции в 2020 году.

В Минфине уточнили, что законопроект направлен на дополнительную поддержку российского виноделия, а также изменение баланса в пользу отечественной продукции на рынке. Документ проходит межведомственное согласование. Возраст покупателя планируют контролировать с помощью документов, удостоверяющих личность, через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).