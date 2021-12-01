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Общество

Любителей выпить задержали в Пскове

30 ноября и 1 декабря сотрудники Росгвардии задержали трех псковичей, которые пытались украсть алкоголь из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

30 ноября в 20:55 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда  сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибывшие на место вызова росгвардейцы задержали 23-летнего и 20-летнего жителей Пскова. Мужчины пытались вынести из магазина спиртные напитки. В этом же магазине 1 декабря в 02:08 росгвардейцами была задержана 44-летняя женщина, которая похитила из торгового зала бутылку виски.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.


 


 

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