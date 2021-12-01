30 млн рублей выделено на содержание стадиона «Машиностроитель» в Пскове

11:46, 01 декабря 2021, ПАИ

На содержание стадиона «Машиностроитель» в Пскове выделено 30 млн рублей. Об этом с совместного заседания комитетов передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков поинтересовался, на какие цели было выделено 30 млн рублей на «Машиностроитель». Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт пояснила, что эти средства необходимы на содержание стадиона.

Также депутат уточнил, почему уменьшилась сумма доходной части бюджета. Тамара Винт рассказала, что бюджет формируется по по специальной методике.

«Сейчас у нас нет в продаже имущества и депрессивное состояние рынка, и штрафы у нас не все поступают – то есть изменилась и методика поступления штрафов», - добавила Винт.

Напомним, бюджет Пскова на 2022 год одобрили в первом чтении все комитеты гордумы.