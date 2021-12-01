Бюджет Пскова на 2022 год одобрили в первом чтении все комитеты гордумы

11:29, 01 декабря 2021, ПАИ

Все комитеты Псковской городской Думы рекомендовали принять проект бюджета Пскова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении на ближайшей сессии гордумы. Об этом с совместного заседания комитетов сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт отметила, что вчера прошли публичные слушания, и выразила благодарность депутатам за присутствие. Она назвала основные характеристики городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Так, согласно законопроекту, общий объём доходов бюджета Пскова на 2022 год – 6 млрд 687 млн 420,8 тысячи рублей, расходов – 6 млрд 793 млн 898,8 тысячи рублей, дефицит бюджета Пскова – 106 млн 478 тысяч рублей.

Планируется, что верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года составит 700 млн рублей.

Также планируется, что ко второму чтению проекта закона о бюджете Пскова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов будут предусмотрены дополнительные дотации из областного бюджета.

В итоге на совместном заседании комитетов Псковской городской Думы депутаты большинством голосов поддержали проект бюджета Пскова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении. Теперь проект бюджета будет рассмотрен на ближайшей сессии Псковской городской Думы.