Более 181 млн получит Псковская область на субсидирование сельской ипотеки и поддержку аграриев

14:32, 01 декабря 2021, ПАИ

Псковская область получит 181 млн 672,8 тыс. рублей на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства.

Всего в регионы направят более 16,9 млрд рублей на программу сельской ипотеки и поддержку аграриев. На субсидирование программы «Сельская ипотека» из этой суммы пойдет 788 млн рублей. Благодаря этому граждане могут оформить кредит по льготной ставке до 3% годовых на покупку земли и строительство дома, на приобретение квартиры в новостройке, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Программа действует в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.

В 2021 году с помощью сельской ипотеки свои жилищные условия улучшили 50 тысяч семей. Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением ключевой ставки Банка России с 4,25% до 7,25% годовых.

Более 10,5 млрд рублей будет направлено на частичную компенсацию расходов на содержание и покупку кормов для крупного рогатого скота. Решение принято из-за роста цен на такие корма. Оно позволит стабилизировать ситуацию в отрасли, сохранить поголовье и уровень производства молока и молочных продуктов.

Остальная часть средств – 5,6 млрд рублей – пойдёт на возмещение сельхозпроизводителям части затрат на создание новых и модернизацию уже действующих объектов агропромышленного комплекса. Средства помогут им ввести в эксплуатацию молочные фермы, крупные плодоовощные хранилища, селекционно-семеноводческие центры и ряд других важных объектов. Всё это будет способствовать развитию сельского хозяйства.