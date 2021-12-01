Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдёт 23 декабря
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 23 декабря. Она пройдёт в центральном выставочном зале «Манеж». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет газета «Известия».
«Количество мест будет ограничено, к сожалению, пятьюстами. Обычно у нас бывает свыше тысячи [журналистов на пресс-конференции], 1 100 и так далее. Поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию», – заявил он.
Напомним, что Владимир Путин проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Владимир Путин занимал пост председателя Правительства РФ, то есть с мая 2008-го по май 2012 года.
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