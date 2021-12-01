Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Подведены итоги городского конкурса «Чернильница» в Пскове

В Псковском городском молодёжном центре подвели итоги XI городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница». В этом году конкурс был посвящён 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Заявки на участие в мероприятии поступили более чем от 60 человек в шести номинациях: «Лучший поэт» (14–17 лет и 18–35 лет) «Лучший писатель малого жанра», «Лучший чтец», «Лучший чтец на иностранном языке» и «Лучший иллюстратор».

Для оценки молодых талантов было сформировано профессиональное жюри, в состав которого вошли:

Игорь Смолькин – председатель отделения Псковского регионального отделения организации «Союз писателей России»;

Роман Захаров – художественный руководитель молодёжного театра «Гротеск»;

Татьяна Румянцева – экс-сотрудник Молодёжного центра по международным отношениям;

Дина Дабришюте – филолог, педагог и журналист.

По итогам оценки поступивших работ места были распределены следующим образом:

Номинация «Лучший поэт» (14-17 лет)

1 место. Александра Гавала 

2 место. Иван Селиванов 

3 место. Арина Худавердиева 

Номинация «Лучший поэт» (18-35 лет)

1 место. Александр Когтев

2 место. Алиса Александрова (Ляся Щекотихина)

3 место. Виктория Васильева (Джоан Лин)

Номинация «Лучший чтец»

1 место. Надежда Шукшина - Феликс Кривин. «Зайкины рога»

2 место. Анфиса Мишота - В. Маяковский. Скрипка

3 место. Полина Дементьева  - К. Симонов. «Жди меня»

Номинация «Лучший чтец на иностранном языке»

1 место. Роман Байков

2 место. Марина Колосовая

3 место. Камила Новикова

Номинация «Лучший писатель малого жанра»

1 место. Александр Годунов 

2 место. Ирина Арламова 

3 место. Мария Александрова

3 место. Екатерина Мазепина

Также в номинации «Лучший иллюстратор» будут награждены следующие участники: Ульяна Бобылева, Виктория Васильева, Анастасия Галямина, Зинаида Петрова, Анна Филиппова.

Все произведения молодых авторов войдут в традиционный печатный сборник «Чернильница», который в данный момент находится на этапе вёрстки. Награждение победителей пройдёт в очном формате. Более подробная информация будет размещена в официальной встрече мероприятия «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

01 декабря 2021

Подведены итоги городского конкурса «Чернильница» в Пскове
01 декабря 2021

Ансамбль «Гармонисты Великих Лук» выдвинули на премию «Народное признание – 2021»
01 декабря 2021

Посвящённый продвижению программы «Пушкинская карта» в Псковской области круглый стол проходит в медиацентре ПАИ
01 декабря 2021

Завершается подготовка проекта реставрации Дома Родзянко в Усвятах
30 ноября 2021

508 оценок «отлично» получила победительница «Губернаторского дневника» за год

30 ноября 2021

Пятиминутными овациями встретили псковичи премьеру спектакля «Зойкина квартира»
30 ноября 2021

Студенты ПсковГУ привели в порядок территорию у Дома Сафьянщикова
30 ноября 2021

Пятиминутной стоячей овацией приняли премьеру спектакля «Зойкина квартира» псковичи

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...