Подведены итоги городского конкурса «Чернильница» в Пскове

16:59, 01 декабря 2021, ПАИ

В Псковском городском молодёжном центре подвели итоги XI городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница». В этом году конкурс был посвящён 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Заявки на участие в мероприятии поступили более чем от 60 человек в шести номинациях: «Лучший поэт» (14–17 лет и 18–35 лет) «Лучший писатель малого жанра», «Лучший чтец», «Лучший чтец на иностранном языке» и «Лучший иллюстратор».

Для оценки молодых талантов было сформировано профессиональное жюри, в состав которого вошли:

Игорь Смолькин – председатель отделения Псковского регионального отделения организации «Союз писателей России»;

Роман Захаров – художественный руководитель молодёжного театра «Гротеск»;

Татьяна Румянцева – экс-сотрудник Молодёжного центра по международным отношениям;

Дина Дабришюте – филолог, педагог и журналист.

По итогам оценки поступивших работ места были распределены следующим образом:

Номинация «Лучший поэт» (14-17 лет)

1 место. Александра Гавала

2 место. Иван Селиванов

3 место. Арина Худавердиева

Номинация «Лучший поэт» (18-35 лет)

1 место. Александр Когтев

2 место. Алиса Александрова (Ляся Щекотихина)

3 место. Виктория Васильева (Джоан Лин)

Номинация «Лучший чтец»

1 место. Надежда Шукшина - Феликс Кривин. «Зайкины рога»

2 место. Анфиса Мишота - В. Маяковский. Скрипка

3 место. Полина Дементьева - К. Симонов. «Жди меня»

Номинация «Лучший чтец на иностранном языке»

1 место. Роман Байков

2 место. Марина Колосовая

3 место. Камила Новикова

Номинация «Лучший писатель малого жанра»

1 место. Александр Годунов

2 место. Ирина Арламова

3 место. Мария Александрова

3 место. Екатерина Мазепина

Также в номинации «Лучший иллюстратор» будут награждены следующие участники: Ульяна Бобылева, Виктория Васильева, Анастасия Галямина, Зинаида Петрова, Анна Филиппова.

Все произведения молодых авторов войдут в традиционный печатный сборник «Чернильница», который в данный момент находится на этапе вёрстки. Награждение победителей пройдёт в очном формате. Более подробная информация будет размещена в официальной встрече мероприятия «ВКонтакте».