Подведены итоги городского конкурса «Чернильница» в Пскове
В Псковском городском молодёжном центре подвели итоги XI городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница». В этом году конкурс был посвящён 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.
Заявки на участие в мероприятии поступили более чем от 60 человек в шести номинациях: «Лучший поэт» (14–17 лет и 18–35 лет) «Лучший писатель малого жанра», «Лучший чтец», «Лучший чтец на иностранном языке» и «Лучший иллюстратор».
Для оценки молодых талантов было сформировано профессиональное жюри, в состав которого вошли:
Игорь Смолькин – председатель отделения Псковского регионального отделения организации «Союз писателей России»;
Роман Захаров – художественный руководитель молодёжного театра «Гротеск»;
Татьяна Румянцева – экс-сотрудник Молодёжного центра по международным отношениям;
Дина Дабришюте – филолог, педагог и журналист.
По итогам оценки поступивших работ места были распределены следующим образом:
Номинация «Лучший поэт» (14-17 лет)
1 место. Александра Гавала
2 место. Иван Селиванов
3 место. Арина Худавердиева
Номинация «Лучший поэт» (18-35 лет)
1 место. Александр Когтев
2 место. Алиса Александрова (Ляся Щекотихина)
3 место. Виктория Васильева (Джоан Лин)
Номинация «Лучший чтец»
1 место. Надежда Шукшина - Феликс Кривин. «Зайкины рога»
2 место. Анфиса Мишота - В. Маяковский. Скрипка
3 место. Полина Дементьева - К. Симонов. «Жди меня»
Номинация «Лучший чтец на иностранном языке»
1 место. Роман Байков
2 место. Марина Колосовая
3 место. Камила Новикова
Номинация «Лучший писатель малого жанра»
1 место. Александр Годунов
2 место. Ирина Арламова
3 место. Мария Александрова
3 место. Екатерина Мазепина
Также в номинации «Лучший иллюстратор» будут награждены следующие участники: Ульяна Бобылева, Виктория Васильева, Анастасия Галямина, Зинаида Петрова, Анна Филиппова.
Все произведения молодых авторов войдут в традиционный печатный сборник «Чернильница», который в данный момент находится на этапе вёрстки. Награждение победителей пройдёт в очном формате. Более подробная информация будет размещена в официальной встрече мероприятия «ВКонтакте».
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