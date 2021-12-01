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Политика

23 декабря Владимир Путин проведёт ежегодную большую пресс-конференция с журналистами

Владимир Путин проведёт с журналистами большую пресс-конференцию. Фото kremlin

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдёт 23 декабря в очном формате, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сегодня пишит РИА Новости.

«Президент придет к журналистам, журналисты будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства», — сказал представитель Кремля.

Из-за мер по коронавирусу число журналистов ограничат до 500, а пространство увеличат. Поскольку количество журналистов будет ограничено, то на мероприятие не будет свободной аккредитации. Всем журналистам для участия в пресс-конференции нужно будет сдавать три ПЦР-теста.

Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года.
 

СиВыЙ
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23 декабря Владимир Путин проведёт ежегодную большую пресс-конференция с журналистами
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