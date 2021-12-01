23 декабря Владимир Путин проведёт ежегодную большую пресс-конференция с журналистами

22:40, 01 декабря 2021, ПАИ

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдёт 23 декабря в очном формате, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сегодня пишит РИА Новости.

«Президент придет к журналистам, журналисты будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства», — сказал представитель Кремля.

Из-за мер по коронавирусу число журналистов ограничат до 500, а пространство увеличат. Поскольку количество журналистов будет ограничено, то на мероприятие не будет свободной аккредитации. Всем журналистам для участия в пресс-конференции нужно будет сдавать три ПЦР-теста.



Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года.

