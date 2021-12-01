Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил однопартийцев

23:58, 01 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил в своём Instagram однопартийцев с 20-летием образования партии «Единая Россия».

«С момента своего образования партия приобрела большое число единомышленников и широкую поддержку жителей страны. И нужно признать, за два десятилетия их число только выросло. Наша партия не боится ответственности и готова брать на себя сложные решения и нести за них ответственность. Она реальными делами доказывает свою результативность.



Сегодня в каждом регионе страны, в том числе и вмПсковской области, реализуются партийные проекты: ремонтируются и строятся новые детские сады и школы, развивается спортивная и транспортная инфраструктура. Работать с такой командой «Единой России» — это высокая ответственность, а ещё это доверие тысяч людей, которое нужно ежедневно оправдывать. «Единая Россия» всегда умела слушать и слышать каждого человека, не оставлять без внимания накопившиеся проблемы. Уверен, с вашей поддержкой так будет и дальше», — написал глава региона.