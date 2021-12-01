Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил однопартийцев

Губернатор Псковской области поздравил единороссов с 20-летием образования «Единой России»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил в своём Instagram однопартийцев с 20-летием образования партии «Единая Россия». 

«С момента своего образования партия приобрела большое число единомышленников и широкую поддержку жителей страны. И нужно признать, за два десятилетия их число только выросло. Наша партия не боится ответственности и готова брать на себя сложные решения и нести за них ответственность. Она реальными делами доказывает свою результативность.

Сегодня в каждом регионе страны, в том числе и вмПсковской области, реализуются партийные проекты: ремонтируются и строятся новые детские сады и школы, развивается спортивная и транспортная инфраструктура. Работать с такой командой «Единой России» — это высокая ответственность, а ещё это доверие тысяч людей, которое нужно ежедневно оправдывать. «Единая Россия» всегда умела слушать и слышать каждого человека, не оставлять без внимания накопившиеся проблемы. Уверен, с вашей поддержкой так будет и дальше», — написал глава региона. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

01 декабря 2021

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил однопартийцев
01 декабря 2021

23 декабря Владимир Путин проведёт ежегодную большую пресс-конференцию с журналистами
01 декабря 2021

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдёт 23 декабря
01 декабря 2021

Борис Елкин – о взаимодействии с губернатором: Мы всегда в тесном контакте
01 декабря 2021

Руководитель УГХ администрации Пскова Николай Баринов сохранит свою должность
01 декабря 2021

Алексея Несмашного предложили утвердить заместителем главы администрации Пскова
01 декабря 2021

Елена Полонская: Исполнение наказов избирателей – первоочередная задача депутатов Псковской гордумы
01 декабря 2021

В структуре администрации Пскова планируются изменения – Борис Елкин

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...