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Общество

В Псковской области отремонтируют порядка 100 почтовых отделений на селе

В ближайшие годы в Псковской области отремонтируют порядка 100 почтовых отделений в сельской местности. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live.

Он отметил, что данная проблема актуальна для многих населенных пунктов. При этом на сегодняшний день почтовые отделения — это не просто выдача посылок и писем, теперь «Почта России» может доставлять безрецептурные лекарственные средства. Александр Козловский подчеркнул, что в период пандемии это важно, особенно если в населенном пункте отсутствует аптечный пункт. «Кроме того, есть лекарства, которые не купишь ни в Пскове, ни в Великих Луках. И за ними не надо будет ехать в Москву, Санкт-Петербург, можно будет заказать по почте. Это позволит сэкономить деньги и вовремя получить лекарства», - заметил депутат.

Он добавил, что важно обеспечить достойные условия работы почтовых работников, которым зачастую на голову льёт дождь. «Мы должны это исправить», - заявил Александр Козловский.

Ранее он провёл встречу с руководителем псковского филиала «Почты России» Дарьей Цилиной и договорился о том, что будут подбирать новые помещения под существующие почтовые отделения. Отделение в деревне Глубокое Опочецкого района уже переехало в новое здание.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить планомерную модернизацию в 2022-2025 годах 25 160 почтовых отделений в сельской местности, а также в отдаленных и труднодоступных местностях, определив объём и источники финансирования мероприятий по докапитализации «Почты России».

Ранее сообщалось, что фракция «Единая Россия» подготовила к проекту бюджета на 2022–2024 годы поправки на 110 млрд рублей. В федеральном бюджете максимально учтены пожелания избирателей. Также Александр Козловский высказал предположение, что QR-коды будут с нами  ближайшие 5-10 лет. 

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