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Политика

ЕР открыла свыше 5 000 площадок для консультации или помощи

Партия «Единая Россия» в рамках декады приёма граждан открыла по всей России более пяти тысяч площадок, где люди могут получить консультации или помощь, сообщает сайт ER.ru.

Приёмы ведут главы регионов, депутаты от «Единой России» всех уровней, сенаторы. За первый день декады за консультациями или помощью обратились почти 10 тысяч человек.

Одним из первых вопросы от граждан рассмотрел председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. В частности, он поддержал инициативу руководителя Новосибирской организации родителей детей с особенностями развития Екатерины Кузнецовой, которая предложила создать единый информационный ресурс, посвящённый информированию о реабилитации детей.

Кроме того, Дмитрий Медведев поручил единороссам Пермского края решить вопрос с капремонтом одной из местных школ, которой уже 130 лет. Также он пообещал многодетной матери из Ростова-на-Дону, что даст поручение партийной организации «Единой России» в Ростовской области вместе с региональным правительством проработать вопрос по подведению газа к участку женщины и ко всем соседним участкам.

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский отметил, что традиционно «Единая Россия» отмечает свой день рождения декадой приёма граждан. «И своё 20-летие мы встречаем в региональной общественной приёмной. В настоящее время главным вызовом для нас является пандемия. Сейчас в этот непростой для всех период многие люди остро нуждаются в помощи. И наша приёмная всегда открыта и доступна для людей. Мы делаем всё зависящее от нас, чтобы стать опорой и поддержкой для жителей Псковской области», – подчеркнул он.

Александр Козловский добавил, что в декаде приёмов граждан в этом году традиционно принимают участие депутаты всех уровней, в частности депутаты Государственной Думы, а также сенаторы Совета Федерации, руководители партийных проектов, организации-партнёры «Единой России». «Каждый из дней декады в региональной общественной приёмной имеет свою тематическую направленность, исходя из существующего запроса жителей», – заключил депутат.

Отметим, что декаду приёмов граждан, которая приурочена к 20-летнему юбилею «Единой России», партия проводит с 1 по 10 декабря. Каждый день будет посвящён отдельной тематике. Со своими вопросами люди могут обратиться в региональные и местные общественные приёмные председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Кроме того, приёмы граждан будут организованы на дополнительных площадках.

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