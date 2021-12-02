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Политика

О господдержке региональных программ капремонта просят правительство парламентарии Северо-Запада

По инициативе Псковского областного Собрания депутатов Парламентская ассоциация Северо-Запада России от лица 11 субъектов РФ обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить региональные программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в национальный проект «Жильё и городская среда» и предусмотреть выделение федеральных средств на условиях софинансирования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Обращение в правительство парламентарии приняли на 60-й конференции ПАСЗР, которая проходит 2 декабря в Санкт-Петербурге.

Спикер регионального парламента Александр Котов, выступая перед коллегами, напомнил историю вопроса – стартовавшая по всей стране в 2014 году региональная система капитального ремонта многоквартирных домов, основным источником финансирования которой стали взносы собственников помещений, является одним из самых масштабных проектов модернизации жилищного фонда, который когда-либо проводился в России.

«Именно собранные средства граждан формируют «фонд капитального ремонта». Но размер взносов, который утверждается ежегодно и согласовывается законодательными органами субъектов, значительно ниже, чем экономически обоснованный расчётный размер платежа», – обозначил Александр Котов основную причину недофинансирования региональных программ капремонта и, как следствие, невыполнения сроков реализации краткосрочных планов по ремонту жилищного фонда. Для примера Александр Котов привёл данные по Псковской области: экономически обоснованный размер взноса на капремонт составляет порядка 55 рублей, а утверждённый платёж – чуть более 9 рублей.

«Люди совершенно справедливо задают вопрос, почему не ремонтируются дома, которые включены в план. И уже есть обращения в суд, есть предписания прокуратуры по этому поводу. Если ничего не предпринимать, то ситуация дальше будет только усугубляться», – отметил председатель областного Собрания депутатов.

Александр Котов подчеркнул, что проблема актуальна для подавляющего большинства регионов России и носит системный характер – повышать размер взносов нельзя из-за невысокой платёжеспособности населения, а собранных денег не хватает на то, чтобы в заявленные сроки привести весь жилищный фонд в порядок.

Выходом из сложившейся ситуации может стать включение региональных программ капремонта в нацпроект с целью обеспечения их софинансирования за счет средств федерального бюджета.

«Мы очень рассчитываем на поддержку со стороны Правительства РФ», – подытожил Александр Котов.

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