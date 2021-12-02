Добро пожаловать в посмертие: «Охотники за привидениями: Наследники» — Джейсон Райтман спасает культовую франшизу своего отца

17:48, 03 декабря 2021, ПАИ

До кинотеатров добрались «Охотники за привидениями: Наследники» — продолжение культовой картины Айвана Райтмана 1984 года об истребителях паранормальной нечисти, выбравшейся из потустороннего мира и атаковавшая Нью-Йорк в те далекие времена. Теперь же, спустя целых 37 лет, протонные бластеры в свои руки берут потомки одного из Охотников, а в режиссерах — сын Райтмана, Джейсон. Смотрятся в этой уже весьма поношенной, но всем знакомой экипировке поколение зумеров вполне достойно, утверждает кинообозреватель Псковского агентства информации Муслим Камалов.

Дочь Игона Спенглера, Келли (Кэрри Кун), ютится с двумя детьми Фиби (Маккенна Грейс) и Тревором (Финн Вулфхард) в крохотной квартирке и едва сводит концы с концами, а муж уже давно ушел из семьи. Игон же, один из отряда Охотников за приведениями, бросил дочь и внуков уже давно. Он практически одичал и переехал на старую ферму в Оклахому, в захудалый городок с названием прямиком из лучезарных 50-х — Саммервиль. Однажды ночью он поймал опаснейшего призрака, с трудом добрался до дома, но древнее потустороннее зло все же настигло его и убило. После смерти отца в его разваливающееся пристанище вынужденно переезжают Келли и ее дети, но быстро выясняется, что дедушка вместо хрустящих пачек банкнот в качестве наследства оставил потомкам лишь свой жуткий дом да долги за ЖКХ. Позже смышленая, унаследовавшая прыткий разум деда-ученого Фиби находит в полу гостиной ловушку с заточенным призраком внутри. Тем временем Саммервиль смачно потряхивает от довольно подозрительных землетрясений, а индикатор сверхъестественной активности, оставшийся в доме от деда Игона, — зашкаливает.

Призрачно все. Как и был таким же фантомом после оглушительного успеха оригинального фильма 1984 года его сиквел: продюсеры, понятное дело, истекали слюной, ожидая еще раз сорвать банк, но актеры, да даже придумавший все это дело Дэн Эйкройд, наотрез отказывались верить в попадание второго снаряда в ту же воронку. Цель если и была поражена во второй раз, но уже не настолько сильно — сиквел «Охотников» совсем уж холодно приняли критики, считая его чуть ли не провальным, и самым банальным образом копирующим крепкий оригинал. Франшиза ушла на покой до 2016 года, когда Мелисса Маккарти и Кристен Уиг вдруг решили натянуть на себя серые комбинезоны и возомнить «Охотницами», тем самым, как они считали, освежив образ истребителей призраков. Попытка (или эксперимент, назовем это так) оказалась мало того что крайне невразумительным разноцветным карнавалом идиотизма, а скорее даже попросту отвратительным фильмом. Разумеется, вся эта затея привела оскорбленных преданных фанатов в бешенство.

Провальные «Охотники» образца 2016 года вызвали шквал негатива и наделали действительно много шума, стоит только поглядеть рейтинг на Rotten Tomatoes. Скептицизм теперь плотно засел в головах зрителей: а надо ли вообще продолжать, как исправить положение и о чем же рассказывать в еще одном сиквеле комедийно-фантастической франшизы, если он все же грянет? Ответить на все эти важные вопросы, а также оттереть прилипшую грязь со знаменитого на весь свет значка (читай — с репутации оригинала) взялся сын Айвана Райтмана, режиссер Джейсон Райтман, умеющий, как известно, работать как с бытовыми кризисными драмами с Шарлиз Терон («Бедная богатая девочка», «Талли»), так и со скетчами в Saturday Night Live. Джейсону пришлось снимать почти что на пепелище, разбирать руины после сокрушительной критики и полностью перестроить историю, теперь во что-то более адекватное и внятное. Результат оказался не сказать что каким-то особо гениальным, но его со всей уверенностью можно засчитать за настоящее достижение, в сравнении, конечно, с фем-версией.

Картина 2016 года, очевидно, кроме идеи продвижения в массы этого самого феминизма ничего более оригинального не предлагала: приключения героинь были невероятно вялыми, а сам сценарий — бездарным и удручающим. Джейсон Райтман идет более традиционной дорожкой, удачно протоптанной когда-то Стивеном Спилбергом, а сегодня уже «Очень странными делами». Поэтому герои новейших «Охотников» — конечно же, дети: 12-летняя Фиби, изумительно сыгранная Маккенной Грейс («Одаренная»), ее старший брат в активной фазе пубертата Тревор (Вулфхард, выписанный из тех же «Очень странных дел»), чудаковатый гик по кличке Подкаст, который перманентно ведет подкасты (Логан Ким), а также миловидная официантка Лаки (Селеста О’Коннор), застрявшая в оклахомской глуши. Но, признаться, фирменная форма на зумерах сидит и выглядит в разы лучше, чем на той же Мелиссе Маккарти. Представителей взрослого поколения же хотелось бы видеть менее блеклыми: Пол Рад здесь кривляется, повторяя за Риком Морэнисом, ну а Кэрри Кун — увы, далеко до Сигурни Уивер.

Все они часть одного не шибко выдающегося, скажем так, сюжетного костяка, основанного, скорее, на наработках отца постановщика. Свежие «Охотники» построены всего лишь как классическое продолжение: шумерское злобное божество Гозер намеревается вернуться, а вместе с ним, соответственно, и Ключник с Привратником. Поэтому скрестить протонные потоки и поймать потустороннее зло в ловушку для призраков теперь должны потомки Охотников. Это и есть их наследие, передаваемая дальше миссия — спасение мира от сил зла. И вся фишка фильма — в правильно подобранных и отлично прописанных персонажах: наверное, сиквел с престарелыми и рыхлыми Мюрреем и Эйкройдом не только воспринимался и смотрелся бы в разы хуже, но еще, ко всему прочему, совершенно бы в таком виде не работал. Ведь рассказывать историю сражения стариков с призраками (которых, к слову, они могут теперь и вовсе воображать в голове) — пожалуй, нуднейшее из занятий. С детьми же на главных ролях завоевать любовь и внимание широкой аудитории, настроить с ними уверенную связь в таком случае куда проще.

Настолько же легко удается Джейсону Райтману сохранить весь тот дух оригинала 37-летней давности и его обаяние с атмосферой. Действие сиквела «Охотников» теперь перенесено в степи Оклахомы, и это завораживает: на фоне величественного закатного багрянца по полям разъезжает выцветший Cadillac; по улицам почти опустевшего городка разгуливает поедающий металл призрак; а вдалеке над всем этим зловеще возвышается огромная гора с глубокой и загадочной шахтой внутри. Все эти особенности, перемена локаций в том числе, удивительным образом освежают всю франшизу «Охотников за приведениями», предлагая какое-никакое, но все же более уникальное приключение, чем те же пять лет назад. В фильме, к счастью, мало мелодраматичного, даже романтическая линия героя Вулфхарда с официанткой дана еле заметным пунктиром, здесь на это просто не хватает времени. Все оно здесь грамотно потрачено на остросюжетность, Райтман виртуозно структурировал и сосредоточил все события в фильме так, что они сбиты в плотной динамике. Потерять заданный идеальный темп режиссер здесь себе не позволяет ни на минуту, лишь только в начале как-то неторопливо развертывая экспозицию и вводя в курс дела, что Райтману при всем при этом простительно. Не обходится, конечно, и без сильнейшего удара ностальгией, против которой, как известно, нет приема. Джейсон Райтман нагоняет ее не столько с помощью знакомых гаджетов «Охотников» в кадре оператора Роба Симонсена, сколько мельчайшими деталями в саунд-дизайне — от неповторимого воя сирен на мчащейся на очередной «вызов» ECTO-1 и до звука активации ускорителя частиц в протонном ранце.

«Охотники за приведениями: Наследники», как казалось, выйдут пустяковым одноразовым развлечением-сиквелом некогда легендарной фантастической франшизы 80-х, но на деле это отнюдь не глупое и не пустое кино, рассказывающее о смерти и в то же время — о посмертии, только в безобидных декорациях приключенческой подростковой сказки. Картина посвящена скончавшемуся в 2014 году актеру и сосценаристу оригинального фильма Гарольду Рэмису (он же и сыграл Игона Спенглера), и теперь его герой уже, что забавно, сам в виде призрака (но доброго!) помогает своей внучке победить Гозера (потрясная в этом образе Оливия Уайлд). На трогательное прощание с Гарольдом Рэмисом и его персонажем здесь придут не только новое поколение, но и бойцы старой гвардии, прямиком из 84-го. А если копнуть немного глубже и посмотреть шире, то выяснится, что фильм даже не столько об очередной схватке со злобными призраками, сколько о дочери, сильно соскучившейся (и скучающей) по отцу; и в целом — о единении семьи, ее неиссякающей силе и ценности.

Особенно хочется верить, что этой лентой Райтманы и продюсеры поставили наконец жирную точку во всей истории «Охотников» и в будущем больше не нужно будет вспоминать одну известную назойливую песню с вечным вопросом Who you gonna call?