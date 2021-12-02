«Охотники за привидениями: Наследники» вышли в российский прокат
2 декабря в российский прокат вышла лента «Охотники за привидениями: Наследники» режиссера Джейсона Райтмана. Об этом сообщает профильное издание «Бюллетень кинопрокатчика».
Согласно сюжету, внуки одного из Охотников, Игона Спенглера (скончавшийся в 2014 году Гарольд Рэмис), вместе с матерью переезжают на жутковатую ферму в Оклахому, где внезапно начинают происходить странные землетрясения, а после — из старой шахты выбираются зловещие призраки. Им противостоят теперь в основном подростки, одного из которых сыграл Финн Вольфхард («Очень странные дела»).
Главную роль в картине исполнили Маккенна Грейс, Кэрри Кун, а также Пол Рад. К своим образам вернутся звезды оригинального фильма — Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Энни Поттс и Сигурни Уивер.
Рецензию кинообозревателя Псковского агентства информации Муслима Камалова можно прочитать здесь.
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