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Общество

Стало известно самое цитируемое СМИ Псковской области в ноябре

По данным сервиса «Медиалогия», за ноябрь 2021 года самый высокий индекс цитируемости присвоен Псковскому агентству информации - 20,51. Таким образом, портал стал самым цитируемым СМИ региона за последний осенний месяц.

На втором месте традиционно расположилась Псковская лента новостей. Коллеги получили ИЦ 17,56. На третьей строчке стоит ГТРК «Псков» (ИЦ 4,06), следом идет портал luki.ru (ИЦ 3,95) и замыкает ноябрьский топ-5 «АиФ-Псков» (ИЦ 2,05).

Материалы псковских СМИ использовали такие федеральные издания, как Известия, Lenta.ru, АвиаПОРТ, Эхо Москвы и др. Самыми популярными рубриками стали власть, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, транспорт и ЧП.

Самыми цитируемыми материалами ПАИ стали «Благоустройство сквера завершилось в Пскове», «Освещение появилось на переходах в 15 населенных пунктах Псковской области», «Факт сокрытия вспышки АЧС расследуют на предприятии Псковской области», «Около 20 см снега выпало в Псковской области за сутки» и «Многоквартирный дом 1959 года постройки впервые отремонтировали в городе Дно».

Добавим, что в топ-10 также вошли интернет-газета «Псковская правда» и «КП-Псков».


 

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