В Псковской области расследуют возможный факт сокрытия вспышки АЧС на одном из предприятий

15:15, 10 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области расследуют возможный факт сокрытия вспышки АЧС на одном из сельхозпредприятий. Об этом сообщил руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 10 ноября.

«Материалы переданы в следственные органы, вчера на совещании в администрации региона были сотрудники МВД, точка в этом деле не поставлена, расследование продолжается», - отметил Олег Емцев.

Напомним, 9 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с руководством Минсельхоза и Россельхознадзора обсудил дополнительные меры ликвидации АЧС. Участники совещания рассмотрели различные аспекты, связанные с возможным фактом сокрытия вспышки АЧС на одном из предприятий региона.

В числе возможных причин обнаружения вируса — подмена документов реализатором продукции. В подобной ситуации оказались производители не только Псковской области, но и других субъектов России.