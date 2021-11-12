Освещение на пешеходных переходах и остановках появилось в 15 населённых пунктах Псковской области

10:32, 12 ноября 2021, ПАИ

В 2021 году в 15 населенных пунктах Псковской области в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования регионального значения установлены элементы освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, кольцевых пересечениях, локальных пересечениях и примыканиях, сообщили в пресс-службе администрации региона.

На участке автомобильной дороги Опочка – Дубровка граница с Республикой Беларусь в Себежском районе Псковской области выполнены работы по освещению в деревнях Борисенки, Зародищи, Навоселье, Мальково, Осыно, Долосцы. Также работы проведены на участке автомобильной дороги Васильково – Борисенки в деревне Борисенки и на автодороге Толкачево-Себеж – Заситино в деревне Ульяновщина.

Кроме того, большой объем работ по освещению выполнен в Псковском районе на участке автомобильной дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в деревнях Жидилов Бор, Ладыговщина, Заклинье, Верхолино, Источник. Также работы проведены в деревне Подборовье-3 и в СНТ Черняковицы на участке дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель.

Работы выполнены силами «Псковавтодора».