В Псковской области за сутки выпало 20 сантиметров снега

11:12, 30 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области за минувшие сутки выпало 20 сантиметров снега, уточнила начальник областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. Об этом пишет «Псковская правда».

«Это в среднем по области, где-то выпало снега меньше, например в Великих Луках, где-то больше», - уточнила Нещадимова.

По ее словам, снег будет идти весь день 30 ноября, поэтому толщина снежного покрова может вырасти ещё на 10 сантиметров.

В Пскове выпало 17 миллиметров осадков [количество воды на один квадратный метр, для подсчёта снег растапливают. - Прим. ред.]: 10 мм — за день 29 ноября и 7 мм — с 21:00 29 ноября до 9:00 30 ноября.

Таким образом, за сутки в области выпала треть месячной нормы ноября. «Это не трагедия, это норма», - заявила Нещадимова, добавив, что до 3 декабря температура воздуха будет отрицательной.