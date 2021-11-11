Благоустройство сквера завершилось в центре Пскова

16:17, 11 ноября 2021, ПАИ

Сквер на площади Ленина в Пскове прошёл приёмку после ремонта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации, благоустройство общественной территории проходило по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Подрядчиком выступило ООО «СтройРегион». В рамках ремонта подрядная организация обновила в парке всю тротуарную плитку, установила более сотни скамеек и лавочек, а также велопарковки, урны и более 50 светодиодных светильников.

Также подрядчик выполнил работы по озеленению, высадил около 150 деревьев и кустарников, в том числе сирень, клён, кизильник и голубую ель.

Заказчиком работ выступило управление городского хозяйства администрации Пскова. Работы должны были быть завершены 31 августа 2021 года, однако из-за погодных условий весной, задержек поставок малых архитектурных форм и саженцев срок сдачи объекта был сдвинут. В связи с нарушением условий контракта к подрядчику применят штрафные санкции.