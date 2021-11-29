В Дно завершили капремонт дома на улице Урицкого

18:43, 29 ноября 2021, ПАИ

В Дно на улице Урицкого завершили капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, который ни разу не приводился в порядок с момента постройки в 1959 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области. Вопрос необходимости ремонтных работ ранее поднимался на личном приёме граждан, который провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников по поручению президента Российской Федерации.

Оперативно была подготовлена проектно-сметная документация, в установленный срок осуществлён комплекс ремонтных работ.

В этом году в многоквартирном доме капитально отремонтировали кровлю, восстановили фасад и заменили сети холодного водоснабжения. На эти цели израсходовано около 2,6 млн рублей. Работы осуществлены в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области.

В настоящее время капитальный ремонт элементов многоквартирного дома выполнен в полном объёме и принят комиссией. Качеством ремонта удовлетворены и жители дома, в том числе заявитель, присутствовавший на приёме.