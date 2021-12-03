Поезд по маршруту Петрозаводск – Великие Луки назначили на 30 декабря
На 30 декабря РЖД назначили поезд № 221/222 по маршруту Петрозаводск – Великие Луки, сообщает Telegram-канал «1520. Всё о ж\д».
Из Петрозаводска поезд отправится в 22:40 30 декабря. с 6:04 до 7:05 31 декабря он остановится на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге, а в 16:25 поезд прибудет в Великие Луки.
Всего на участке Санкт-Петербург – Великие Луки у поезда запланировано более 15 тарифных остановок.
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