Поезд по маршруту Петрозаводск – Великие Луки назначили на 30 декабря

16:13, 03 декабря 2021, ПАИ

На 30 декабря РЖД назначили поезд № 221/222 по маршруту Петрозаводск – Великие Луки, сообщает Telegram-канал «1520. Всё о ж\д».

Из Петрозаводска поезд отправится в 22:40 30 декабря. с 6:04 до 7:05 31 декабря он остановится на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге, а в 16:25 поезд прибудет в Великие Луки.

Всего на участке Санкт-Петербург – Великие Луки у поезда запланировано более 15 тарифных остановок.