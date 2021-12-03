Представители Псковской области приняли участие во всероссийском совещании руководителей органов опеки и попечительства

17:33, 03 декабря 2021, ПАИ

Председатель и специалисты комитета по социальной защите Псковской области приняли участие во всероссийском совещании руководителей органов опеки и попечительства. Доступ к мероприятию был организован в формате видео-конференц-связи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Приветственный адрес участникам мероприятия передал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, что проведение всероссийского совещания стало ежегодной традицией. Это является важным событием, которое собирает людей, объединенных общей идеей защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Двухдневный формат работы, 2 и 3 декабря, позволил обсудить широкий круг вопросов. В их числе предложения по совершенствованию деятельности органов опеки и попечительства, кадровая обеспеченность в данной сфере, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переход к предоставлению мер социальной поддержки в формате «Социальное казначейство».

Во второй день состоялись совместные мероприятия всероссийского совещания руководителей органов опеки и попечительства и форума приёмных семей.

Отметим, на уровне Министерства просвещения РФ работа специалистов органа опеки и попечительства Псковской области, направленная на развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получила высокую оценку. Это было объявлено на одном из профильных совещаний, которое прошло в ноябре. Псковская область вошла в число регионов-лидеров в данном направлении работы.

В настоящее время в семьях опекунов и приёмных родителей области воспитывается 93 % детей этой категории. За последние 5 лет выявлено и учтено 1 215 детей, потерявших попечение родителей. Устроено в семьи 1 458 детей. Это позволило сократить региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, на 47 %, а общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 12 %.

За 11 месяцев этого года выявлено 220 детей, потерявших попечение родителей, устроено в семьи 218 юных псковичей.

Комитет по социальной защите Псковской области активно взаимодействует с тремя благотворительными фондами, которые распространяют информацию о детях, нуждающихся в семейном устройстве. В регионе работает 13 школ принимающих родителей. Высокие результаты в данном направлении достигаются благодаря организации профилактической работы с неблагополучными семьями, подбору замещающих семей, межведомственному взаимодействию, а также адресности поддержки.