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Политика

О работе в Москве рассказал Михаил Ведерников

О работе в Москве рассказал губернатор Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении к жителям Псковской области.

«На этой неделе у меня было много рабочих встреч в столице. Сейчас горячая пора подготовки федерального бюджета, и во многом именно сейчас закладывается фундамент для работы в следующем году, – пояснил губернатор. – Прошли переговоры и рабочие встречи в Министерстве финансов, Минстрое, правительстве и администрации президента. Обсудили планы развития региона с нашим сенатором Андреем Анатольевичем Турчаком, он активно помогает продвигать наши проекты на федеральном уровне. Кроме того, была важная встреча с главой комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Андреем Михайловичем Макаровым».

По словам Михаила Ведерникова, важных идей и проектов много, однако для их реализации необходимо добиваться у федеральных коллег не просто поддержки, а полного понимания псковской проблематики.

«Это кропотливая работа, но она приносит свои результаты – например, в этом году мы установили новый рекорд доходов области, преодолев планку 50 млрд рублей. Напомню, в 2017 году они составляли порядка 27 млрд. Рассчитываю, что и будущий год будет не менее плодотворным», – заключил Михаил Ведерников.

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