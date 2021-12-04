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Политика

Михаил Ведерников принимает участие в юбилейном съезде «Единой России»

4 декабря губернатор Псковской области принимает участие в юбилейном 20-м съезде партии «Единая Россия», который проходит в Москве. Об сообщили на сайте администрации региона.

Участие также принимают депутаты государственной Думы федерального Собрания РФ от Псковской области Александр Козловский и Александр Борисов, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, заместители спикера регионального парламента Александр Братчиков и Юрий Сорокин.

С приветственным словом к участникам собрания обратился президент РФ Владимир Путин, который подчеркнул, что партия «Единая Россия» - партия народного представительства и парламентского большинства. Ее представители смогли выдержать конкурентную борьбу на осенних выборах.

Кроме того, Путин отметил, что успех партии определило отношение к избирателю и подготовка программы, которая разрабатывалась задолго до выборов и стала называться народной, так как основана на идеях всех жителей регионов. Глава государства подчеркнул, что мероприятия программы заложены в бюджет на следующие три года.

Также Путин предложил в рамках реализации «Народной программы» придерживаться принципа «выполнили задачу — сражу же поставили следующую». Таким образом программа будет развиваться, обновляться, чтобы соответствовать времени и запросам жителей.

На собрании Владмир Путин положительно оценил работу партии в рамках волонтерской акции «Мы вместе» и в завершение пожелал делегатам съезда успехов и продвижения только вперед.

Отметим, на съезде планируется подвести итоги избирательной кампании в Государственную Думу ФС РФ, утвердить планы дальнейшей работы по реализации народной программы, а также провести переизбрание руководящих и центральных органов партии.

Мероприятие проходит в выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве. Оно является третьей частью юбилейного съезда, который проходит в течение 2021 года, здесь принимают участие порядка 600 делегатов. В зале пленарного заседания соблюдаются санитарно-эпидемиологические меры.

 

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