Андрей Турчак вновь вошел в состав Генерального совета «Единой России»

16:53, 04 декабря 2021, ПАИ

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак вновь вошел в состав Генерального совета партии по итогам выборов в XХ Съезде. Об этом сообщил официальный Telegram-канал «Единой России».

«Мы прошли через достаточное количество испытаний, несколько электоральных циклов, Президентскую кампанию, голосование по поправкам в Конституцию, выборы в Госдуму VIII созыва. Каждый из вас эффективно и честно отработал на своем месте. Обещаю также честно отработать этот пятилетний срок. Уверен, вместе у нас получится реализовать задачи, которые перед нами поставил Президент и избиратели», - прокомментировал секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Андрей Турчак занимал пост Губернатора Псковской области с 27 февраля 2009 года по 12 октября 2017, а также был врио губернатора Псковской области с 16 по 27 февраля 2009 года и с 27 февраля по 25 сентября 2014 года. С 12 октября 2020 года занимает должность первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ с 23 сентября 2020 года, с 12 октября 2017 года — секретаря Генерального совета партии «Единая Россия».

Напомним, что в юбилейном, XX съезде партии «Единая Россия» принимает участие делегация из Псковской области. В её состав вошли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Псковской области Александр Козловский и Александр Борисов, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, заместители спикера регионального парламента Александр Братчиков и Юрий Сорокин.

Съезд проходит 4 декабря в Москве.