Около двухсот новых случаев COVID-19 зафиксировано в Псковской области за сутки

11:04, 05 декабря 2021, ПАИ

Около двухсот заболевших пополнили данные статистики по коронавирусу в Псковской области за 4 декабря. Об этом сегодня на своей странице в Instagram сообщил губернатор Михаил Ведерников.

185 новых подтверждённых случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в регионе. В Пскове положительные результаты анализов получили 64 человека, в Великих Луках - 18.

В Псковском районе выявлено ещё 22 заболевших, в Порховском - 15, в Островском - 11.

В остальных районах обнаружено менее десяти случаев коронавируса: в Невельском - девять, в Пустошкинском - восемь, в Себежском - семь, в Стругокрасненском - шесть, в Опочецком - пять.

По три новых заболевших в Новосокольническом, Пыталовском, Бежаницком районах. По два - в Пушкиногорском, Новоржевском, Палкинском, Дновском, Локнянском. В Гдовском районе заражён ещё один человек.





