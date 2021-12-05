Шесть медалей завоевали псковские юные шахматисты на Первенстве СЗФО

13:18, 05 декабря 2021, ПАИ

Юные шахматисты из Псковской области завоевали три золотые и три серебряные медали первенства по шахматам СЗФО. Об этом Псковскому агентству инфорации сообщили в Федерация шахмат Псковской области.

Первенство СЗФО 2021 года по шахматам состоялось в Санкт-Петербурге. Спортивную делегацию юных спортсменов возглавляли старший тренер Александр Побережский и стренер сборной Валентин Власов.

Золотые медали отборочного соревнования Первенства России в категории «юноши до 15 лет» завоевал Александр Кульнев и в категории «девушки до 15 лет» - Эвелина Галаханова. Они выполнили спортивные нормативы высшего спортивного разряда – «Кандидат в мастера спорта России по шахматам», представления для издания приказа на юных спортсменов направлены в Комитет по спорту Псковской области. В соревнованиях по спортивной дисциплине «быстрые шахматы» Александр Кульнев дополнил свою копилку наград ещё одной золотой медалью, Эвелина Галаханова – серебряной.

Самые юные псковские спортсмены Козлов Савелий и Солдатова Мария, выступавшие в категория «мальчики и девочки до 9 лет», получили серебряные медали детского первенства.

По итогам суммарного количества наград, сборная Псковской области заняла на первенстве второе общекомандное место, уступив первое место самой многочисленной делегации - команде Ленинградской области из 122 спортсменов. В 2020 году псковским спортсменам удалось занять лишь четвёртую строчку в общем итоговом зачёте.

В 2022 году Александр Кульнев, Эвелина Галаханова, Савелий Козлов и Мария Солдатова, а также действующий победитель Первенства России и Европы Алексей Захаров представят Псковскую область на престижном детско-юношеском Первенстве России, которое традиционно проходит в Сочи.

