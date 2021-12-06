«Единая Россия» выбрала руководителей партии и определила задачи на пятилетку

12:13, 06 декабря 2021, ПАИ

На третьем этапе XX Съезда «Единая Россия» выбрала руководителей партии, а также определила задачи на пятилетку, сообщает ER.ru.

Президент России Владимир Путин отметил, что успех партии на выборах определили не громкие лозунги, а отношение к избирателям. «Единая Россия» предложила людям конструктивную, созидательную и объединяющую повестку, а программа партии по праву стала называться народной, потому что основана на предложениях жителей страны.

Путин напомнил, что приоритеты народной программы уже отражены в федеральном бюджете. Он также отметил, что незамедлительное выполнение поставленных целей характеризует «Единую Россию» как ответственную и зрелую политическую силу.

Также глава государства отметил, что избиратели позитивно оценили обновление рядов партии. Её кандидатами стали волонтёры, гражданские активисты, молодёжные лидеры. «Практически наполовину изменился состав вашей фракции в Госдуме», — сказал президент.

Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» сыграла важную роль в сохранении устойчивой экономики и социальной стабильности страны, последовательно реализуя курс президента.

Получателями социальной поддержки на сегодняшний день являются более 50 млн человек. «Единая Россия» обеспечила продление программы маткапитала, введение 100% оплаты больничных листов родителям с детьми до семи лет, увеличение пособия беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, выплаты семьям, где один родитель воспитывает ребенка от восьми до 16 лет. Удалось помочь сельским пенсионерам, продвинуться в решении проблемы расселения из аварийного жилья, защитить права дольщиков.

В рамках партпроектов было построено 370 школ и будет построено 1300 до 2024 года. Создано более 480 тысяч новых мест в детских садах, приведены в порядок свыше 60 тысяч дворов и 20 тысяч общественных пространств – при непосредственном участии жителей.

Главной целью для партии на ближайшие годы Дмитрий Медведев назвал выполнение обязательств, которые заложены в народной программе. Документ будет корректироваться и дополняться в соответствии с запросами людей.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев предложил депутатам-единороссам ежегодно отчитываться о реализации народной программы перед Съездом партии.

В ходе Съезда председателем «Единой России» ещё на пять лет переизбрали Дмитрия Медведева, Бориса Грызлова - на должность председателя Высшего совета партии.

Сам Высший совет «Единой России» обновился почти наполовину. В него, в частности, вошли председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, народный артист России Владимир Машков, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по молодежной политике Михаил Киселев, первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и другие. Всего в составе Высшего совета партии – 100 человек. По предложению Бориса Грызлова председатель партии также назначил членов Бюро Высшего совета.

Секретарем Генсовета «Единой России» единогласно переизбран Андрей Турчак. Его заместителями стали руководитель думской фракции «Единой России» Владимир Васильев, заместитель руководителя аппарата правительства Александр Грибов, вице-спикер Госдумы, глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова, референт Управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям Дарья Лантратова, сенатор Сергей Перминов и руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Сидякин.

Сам Генсовет обновился более чем наполовину, в него вошли представители всех регионов. При этом количественный состав остался прежним – 170 человек.

В числе новых лиц в составе руководящего органа «Единой России»: депутаты Госдумы Дмитрий Хубезов, Татьяна Буцкая и Артем Бичаев, председатель Координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов, секретарь Белгородского регионального отделения партии, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игорь Кастюкевич, министр просвещения Сергей Кравцов и другие. Обновился и президиум Генсовета партии.