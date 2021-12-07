В Псковской области стали чаще оплачивать товары и услуги с помощью карт

12:51, 07 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области за 9 месяцев 2021 года было совершено свыше 86 млн операций по оплате товаров и услуг с помощью платежных карт на общую сумму 55,7 млрд рублей. Это почти на четверть больше по количеству и на 20% по объему, чем за январь – сентябрь прошлого года. Средний чек покупки по карте в регионе незначительно снизился и составил 647 рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского отделения Банка России.

Снимают наличные с карт в регионе все реже – количество таких транзакций сократилось почти на 6%. Всего за 9 месяцев 2021 года держатели карт совершили 7,7 млн операций по получению наличных на общую сумму 68,4 млрд рублей.

«В регионе сохраняется тренд на повышение популярности безналичных операций с использованием платежных карт. Пандемия его только усилила, ведь многие все чаще предпочитают не снимать наличные деньги, а рассчитываться с помощью карт. Кроме того, в Псковской области развивается платежная инфраструктура для безналичных транзакций. По данным на 1 октября 2021 года, в торгово-сервисных предприятиях региона установлено порядка 15 тысяч электронных терминалов для оплаты товаров и услуг», – рассказал заместитель управляющего отделением Псков Банка России Валерий Фролов.

Всего в Псковской области с января по сентябрь 2021 года количество операций с использованием платежных карт достигло 93,7 млн единиц, что на 19,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем транзакций при этом увеличился на 11,2% до 124 млрд рублей.