Четырёх заместителей Бориса Елкина согласовали депутаты Псковской гордумы

13:49, 07 декабря 2021, ПАИ

Четырёх заместителей главы администрации Пскова Бориса Елкина согласовали депутаты Псковской городской Думы на сессии 7 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Депутаты гордумы поддержали кандидатуру Алексея Несмашного: за – 16 голосов, против – 4; Елены Жгут: за – 16 , против – 4; Павла Волкова: за – 20, против – 0; Ирины Ивановой: за – 19, против – 1.