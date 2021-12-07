Более двух часов говорили Владимир Путин и Джозеф Байден по видеосвязи

21:16, 07 декабря 2021, ПАИ

Президенты России и США завершили почти двухчасовые переговоры около 20:10 мск, пишет ТАСС.

На встрече планировалось обсудить ситуацию вокруг Украины и тему продвижения НАТО на восток, стратегическую стабильность, двусторонние вопросы, а также темы региональной безопасности, в том числе обстановку в Афганистане.

В начале телемоста Путин и Байден обменялись приветствиями, при этом президент США выразил надежду на очную встречу с российским лидером в будущем. Дальнейшие переговоры прошли за закрытыми дверями.

Телемост был организован с помощью защищённой линии видеосвязи, предназначенной для общения руководства двух стран, она использовалась впервые. Путин вышел на связь с президентом США из сочинской резиденции Бочаров Ручей.

Джозеф Байден после переговоров с российским лидером намерен обсудить их итоги с европейскими союзниками.