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Политика

Более двух часов говорили Владимир Путин и Джозеф Байден по видеосвязи

Владимир Путин провёл переговоры с президентом США Джозефом Байденом. Фото: Михаил Метцель / POOL / ТАСС

Президенты России и США завершили почти двухчасовые переговоры около 20:10 мск, пишет ТАСС.

На встрече планировалось обсудить ситуацию вокруг Украины и тему продвижения НАТО на восток, стратегическую стабильность, двусторонние вопросы, а также темы региональной безопасности, в том числе обстановку в Афганистане.

В начале телемоста Путин и Байден обменялись приветствиями, при этом президент США выразил надежду на очную встречу с российским лидером в будущем. Дальнейшие переговоры прошли за закрытыми дверями.

Телемост был организован с помощью защищённой линии видеосвязи, предназначенной для общения руководства двух стран, она использовалась впервые. Путин вышел на связь с президентом США из сочинской резиденции Бочаров Ручей.

Джозеф Байден после переговоров с российским лидером намерен обсудить их итоги с европейскими союзниками.

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