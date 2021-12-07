Специалист ПсковГУ примет участие в Конгрессе молодых учёных

21:27, 07 декабря 2021, ПАИ

Специалист управления научно-исследовательской деятельности ПсковГУ, заместитель директора по научной работе института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Анна Яковлева примет участие в Конгрессе молодых учёных. Он пройдёт с 8 по 10 декабря в сочинском парке науки и искусства «Сириус» в рамках Года науки и технологий и обещает стать одним из самых ярких научных событий уходящего года. Об этом ПАИ сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

Конгресс станет площадкой для открытого диалога между ведущими российскими учёными мирового уровня, молодыми учёными, студентами и аспирантами с представителями высокотехнологичных предприятий и руководителями профильных органов государственной власти.

В рамках конгресса будут рассмотрены актуальные вопросы научно-технологического развития, реализации мер поддержки молодых учёных и развития ключевых направлений стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

Анна Яковлева станет участницей круглых столов с участием экспертов, в их числе – «Научный центр мирового уровня: единство традиций и инноваций – залог эффективных научных достижений», «Инжиниринговый центр как карьерный лифт для молодого учёного», «Специализированные учебно-научные центры – кузница молодых учёных». Кроме того, специалист ПсковГУ присоединится к заседаниям в формате дискуссионных площадок: на них планируется осмысление перспектив центров развития компетенций НОЦ мирового уровня, обсуждение программы «Приоритет-2030» как драйвера развития и реализации прорывных научных исследований, а также дискуссия о векторах цифровой трансформации вузов и «третьей миссии» университетов, предполагающей вовлечение вузов в развитие территорий.

Анна Яковлева также примет участие в открытом разговоре «Молодёжь в науке», посвящённом вопросам построения научной карьеры в России и за рубежом, и в экспертной сессии «Развитие инновационной экосистемы: центры трансфера технологий, акселераторы».

Добавим, Конгресс молодых учёных станет одним из самых заметных событий Года науки и технологий в России, финалом большой кампании в поддержку российской науки и образования. Год науки и технологий, частью которого является Конгресс молодых учёных, направлен на вовлечение молодого поколения в научные проекты и процессы.

Конгресс объединит представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнёров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых учёных, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников, которые добились значимых результатов в своих исследованиях.

