Два дома сгорели в Псковской области за минувшие сутки
В Псковской области за минувшие сутки сгорели два дома, баня и сарай, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
7 декабря в 17:30 в Гдове в СНТ «Приозерье» сгорела баня. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрооборудования внутри бани.
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Фото: Газета "Гдовская заря"
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Фото: Газета "Гдовская заря"
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Фото: Газета "Гдовская заря"
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Фото: Газета "Гдовская заря"
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Фото: Газета "Гдовская заря"
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Фото: Газета "Гдовская заря"
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Фото: Газета "Гдовская заря"
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Фото: Газета "Гдовская заря"
В 22:12 в деревне Островцы Гдовского района сгорел двухэтажный жилой дом. Причиной стал аварийный режим работы электроприборов в доме.
В 00:38 в деревне Вязки Порховского района из-за короткого замыкания электропроводки сгорел сарай.
В 01:49 в деревне Торчани Островского района в жилом доме сгорело потолочное перекрытие. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.
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