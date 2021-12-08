Два дома сгорели в Псковской области за минувшие сутки

09:11, 08 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области за минувшие сутки сгорели два дома, баня и сарай, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

7 декабря в 17:30 в Гдове в СНТ «Приозерье» сгорела баня. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрооборудования внутри бани.



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"















В 22:12 в деревне Островцы Гдовского района сгорел двухэтажный жилой дом. Причиной стал аварийный режим работы электроприборов в доме.

В 00:38 в деревне Вязки Порховского района из-за короткого замыкания электропроводки сгорел сарай.

В 01:49 в деревне Торчани Островского района в жилом доме сгорело потолочное перекрытие. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.