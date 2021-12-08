О работах по благоустройству в округе №2 в 2022 году рассказал депутат Псковской гордумы Сергей Колосов

14:44, 08 декабря 2021, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы по округу №2 Сергей Колосов считает важным, что в проекте бюджета Пскова на 2022 год заложены средства не только на социальную сферу, но и на ремонт улично-дорожной сети, благоустройство общественных территорий. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, благодаря ежегодному увеличению бюджета удается делать так, чтобы с каждым годом Псков «становился комфортней и красивей».

«Что касается моего избирательного округа, то ремонтные работы на его территории запланированы и в будущем году. В первую очередь, это завершение реконструкции улицы Яна Фабрициуса. Также в планах - оборудовать пешеходные дорожки вдоль улицы Советской Армии», - сказал Сергей Колосов.