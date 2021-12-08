Галина Неваленная: Важно, что в бюджет Пскова закладываются средства на продолжение реализации проектов

15:11, 08 декабря 2021, ПАИ

Чтобы Псков развивался комплексно, необходимо учитывать интересы жителей всех избирательных округов, а также интересы разных категорий граждан — детей, молодежи, пенсионеров. По словам депутата Псковской городской Думы по округу №13 Галины Неваленной, такими соображениями руководствуются депутаты ПГД, голосуя за проект бюджета города. Об этом она заявила в комментарии Псковскому агентству информации.

«Важно и то, что в бюджет закладываются средства на продолжение проектов, реализация которых уже началась. В моем округе таких проектов несколько. Например, в этом году были проведены ремонтные работы на улице Алтаева, а в проекте бюджета на 2022 год заложены средства на установку там наружного освещения.

Кроме того, по словам Галины Неваленной, на территории округа в будущем году запланирован масштабный ремонт одной из основных автомагистралей - улицы Труда.

«То есть мы постепенно улучшаем нашу инфраструктуру, а значит, и качество жизни горожан», - отметила депутат по округу №13.