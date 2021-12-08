Наталья Грачёва назначена заместителем председателя Псковского городского суда
Указом президента России заместителем председателя Псковского городского суда на 6-летний срок полномочий назначена Наталья Грачёва, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Этим же указом судьями Псковского областного суда назначены Светлана Ефимова и Дмитрий Казанцев.
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