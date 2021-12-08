Локнянские школьники приняли участие в межрайонном антинаркотическом фестивале «Мы выбираем жизнь»

22:24, 08 декабря 2021, ПАИ

30 лет назад в нашей стране было создано подразделение МВД России по контролю за оборотом наркотиков. Этой дате был посвящён пятый межрайонный антинаркотический фестиваль «Мы выбираем жизнь», который прошёл в посёлке Бежаницы, пишет газета Локнянского района «Восход».

Участие в нём приняли три команды – из Бежаницкого района и команда «Здрайверы» Локнянской средней школы.

Ребята посмотрели агитсказку «Про непослушного Иванушку», показанную народным театром Бежаницкого районного центра культуры. Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков по Псковской области Ольга Михайловна Митрофанова рассказала о статистике распространения наркотиков на сегодняшний день в стране и области.

Затем каждая из команд представила свою концертную программу. Выступление локнянских школьников было «на высоте, зал ликовал». Команде «Здрайверы» вручили диплом, а каждый участник получил небольшой презент.

Также юнармейцы Локнянской школы приняли участие в антинаркотическом конкурсе «Юнармия против наркотиков». Ребята подготовили три газеты, которые разместили на сайте детско-юношеского военно-патриотического общественного движения.