Строительство Северного обхода Пскова планируется завершить к 2024 году

13:14, 09 декабря 2021, ПАИ

Строительство Северного обхода Пскова планируется завершить к 2024 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 9 декабря.

Станислав Стармолотов отметил, что сейчас заключен контракт на корректировку сметной стоимости в связи с ситуацией на рынке. В частности речь идет о росте цен на строительные материалы в 2021 году. Сейчас ведется пересчет стоимости контракта под текущие цены. В начале 2022 года будет проведена государственная экспертиза корректировки, и к началу лета, вероятно, будет заключен контракт.

По словам спикера, на данный момент у региона есть все ресурсы для строительства Северного обхода.