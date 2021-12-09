Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о публичной власти

19:28, 09 декабря 2021, ПАИ

Законопроект о публичной власти был принят Государственной Думой во втором чтении на пленарном заседании в четверг, 9 декабря, сообщает сайт Госдумы.

Проектом закона совершенствуются механизмы организации и взаимодействия органов публичной власти, действующих на территории субъектов Российской Федерации (федеральных, региональных, муниципальных), закрепляются принципы их деятельности. На территории каждого региона продолжает выстраиваться модель единой системы публичной власти.

Так, документом закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления «в их совокупности входят в единую систему публичной власти», а их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент РФ.

«Законопроект очень важный. Это базовый законопроект, который и несёт в себе прямые нормы, и закладывает определённые параметры организации и работы региональной власти — исполнительной, законодательной, органов местного самоуправления», — пояснял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Документ закрепляет также, что наименованием должности высшего должностного лица является «глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта РФ. Однако с учётом исторических, национальных и других традиций отдельных регионов конституцией субъекта может быть предусмотрено другое наименование должности. При этом такое наименование не может содержать слова и словосочетания, составляющие наименование должности главы государства. Как пояснял председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, это ограничение существует в федеральном законе с 2011 года.

Изменяется также механизм ответственности главы региона. Он может быть отрешён от должности президентом РФ, в том числе в связи с утратой доверия. Кроме того, президент вправе применять к главе субъекта РФ иные меры ответственности, такие как предупреждение, выговор.

В целях обеспечения стабильности системы публичной власти устанавливается срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта РФ пять лет. Сейчас срок их полномочий определяется регионом, но не может превышать пять лет.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что это позволит гражданам в регионе принимать решение о продлении полномочий главы субъекта, исходя из качества его работы. «Мы ориентируем всю систему на гражданина, а здесь повышаем ответственность губернаторов перед гражданами», — сказал он.

Вячеслав Володин пояснил, что губернатор, который смог избраться на свой пост, введя граждан в заблуждение, однако показал себя неэффективным в должности главы региона, может быть отстранён по решению президента РФ.

Законопроектом также предусмотрено, что все региональные депутаты замещают государственные должности субъекта РФ, независимо от того, работают они на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности. Кроме того, по аналогии с депутатами Государственной Думы и муниципальными депутатами для региональных депутатов предлагается механизм ответственности в виде предупреждения или освобождения от должности в региональном парламенте.

«Мы расширяем полномочия органов власти Российской Федерации, многие вопросы будут приниматься в регионах», — пояснил председатель ГД Вячеслав Володин в ходе обсуждений на пленарном заседании в четверг.

Вячеслав Володин отметил работу комитета по государственному строительству и законодательству. «Огромная работа проделана. Закон стал намного лучше, качественнее, и у него, если хотите, появилась хорошая идеология: передаём полномочия гражданам», — сказал председатель ГД.

Поправки

Ко второму чтению законопроект прошёл широкое обсуждение.

«К нам поступило достаточно много предложений и отзывов субъектов. Нормы законопроекта претерпели изменения: что‑то добавили, что‑то убрали. Но, конечно, неизменным остаётся принцип единства системы публичной власти — основа законопроекта. Он предполагает согласованные действия различных уровней власти как единого целого», — пояснял ранее Павел Крашенинников.

В редакции второго чтения предусмотрена поправка о наделении главы региона полномочиями вынести предупреждение, сделать выговор или досрочно прекратить полномочия глав муниципальных образований по аналогии с полномочиями президента РФ в отношении высших должностных лиц субъектов РФ.

Также в законопроект включены действующие положения закона о сложносоставных субъектах («матрёшках») в части осуществления ряда полномочий областью за автономные округа, а также перечисления средств в бюджет области вместо бюджета автономного округа. Предусматривается возможность осуществления областью отдельных полномочий автономных округов, а также зачисления доходов автономных округов в бюджет области.

Изменилось положение о сроках рассылки законопроектов совместного ведения в регионы. В настоящее время этот срок составляет 30 дней до первого чтения и 30 дней на поправки. Законопроектом в редакции первого чтения сроки были сокращены до 15 дней. С учётом поступивших от регионов замечаний предлагается предусмотреть общий срок 30 дней, который может быть сокращён до 15 дней в соответствии с регламентом Государственной Думы.