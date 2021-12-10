Более 243 тысяч жителей Псковской области вакцинировались от коронавируса
В Псковской области 243 653 человека прошли полный курс вакцинации от коронавируса, в том числе 1746 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Первым компонентом вакцины привились 253 894 жителя региона, из них 837 — за прошедшие 24 часа. Ревакцинировано 25 849 человек, прирост за сутки составил 919.
Использовано 82,3% поступившей вакцины.
Глава региона отметил, что Псковский и Себежский районы уже фактически выполнили план по вакцинации. Остальным муниципалитетам эту задачу нужно решить до конца года.
Как часто вы сталкивались с хамством?
Возможность установки памятника Довмонту в Пскове обсудили на рабочей встрече у главы города
О световых столбах, коррупции и смешных QR-кодах – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Самая сложная эпидемическая ситуация с коронавирусом сложилась в Новосокольническом и Порховском районах