Более 243 тысяч жителей Псковской области вакцинировались от коронавируса

07:22, 10 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области 243 653 человека прошли полный курс вакцинации от коронавируса, в том числе 1746 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первым компонентом вакцины привились 253 894 жителя региона, из них 837 — за прошедшие 24 часа. Ревакцинировано 25 849 человек, прирост за сутки составил 919.

Использовано 82,3% поступившей вакцины.

Глава региона отметил, что Псковский и Себежский районы уже фактически выполнили план по вакцинации. Остальным муниципалитетам эту задачу нужно решить до конца года.