Поправка-22
Состоялось первое заседание согласительной комиссии по проекту бюджета на новый год. Согласительная комиссия по бюджету Псковской области на 2022 год начала свою работу. На ее первом заседании депутаты и чиновники обсудили наказы избирателей и инициативы парламентариев, принятые в работу ранее. Речь, в частности, шла об открытии в регионе вытрезвителей, торговле лекарствами в ФАПах и жилье для сирот. Подробности — в репортаже Псковского агентства информации.
«У нас есть понимание»
Согласительная комиссия призвана согласовать статьи бюджета на следующий год, учтя в главном финансовом документе региона наказы избирателей, которые те адресуют депутатам, а также инициативы самих народных избранников. В ее состав входят с одной стороны, парламентарии, а с другой — чиновники региональной администрации.
В этом году в работе комиссии участвуют вице-губернаторы Вера Емельянова, Татьяна Баринова, Нинель Салагаева и Василий Осипов, а также руководитель аппарата администрации Сергей Дмитриев и его первый зам — начальник правового управления Наталья Волкова; от Собрания — Александр Братчиков, Антон Минаков, Олег Брячак, Артур Гайдук, Пётр Алексеенко и Андрей Маковский.
8 декабря комиссия собралась на свое первое заседание. Ее участники (из числа партийцев заседанием манкировал только яблочник Артур Гайдук), к которым также присоединился спикер регионального парламента Александр Котов, рассмотрели принятые к выполнению ранее наказы избирателей, а также неисполненные рекомендации согласительной комиссии, работавшей на проектом бюджета 2021 года.
И. о. председателя областного комитета по образованию Андрей Ермаков доложил о ситуации со строительством школы на 825 мест в Гдове. Он рассказал, что администрация Гдовского района уже определила земельный участок под строительство, получены технические условия, идет выбор типового проекта. Губернатор Михаил Ведерников согласовал выделение 4 миллионов рублей на его привязку к местности. «С весны 2022 года начнутся аукционы», - заверил чиновник.
Сопредседатель комиссии, первый вице-губернатор Вера Емельянова напомнила, что на строительство школы в 2022 году в рамках нацпроекта «Образования» Псковской области выделено 379 миллионов рублей. Но в связи с удорожанием строительных материалов, скорее всего, понадобится дополнительное финансирование. «У нас есть понимание, что наказ избирателей будет реализован до конца 2023 года», - резюмировала она.
Затем члены комиссии рассмотрели вопрос о передаче корпуса «Б» бывшего Псковского областного перинатального центра городской поликлинике. Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сообщила, что здание уже передано в безвозмездное пользование, на первом этаже сделан ремонт. Выделены средства на подготовку помещений к установке компьютерного томографа. Кроме того, продолжатся ремонтные работы.
«Когда вы сможете принять первых посетителей?» - поинтересовался председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, сопредседатель согласительной комиссии Александр Братчиков. Марина Гаращенко рассказала, что это произойдет уже в январе 2022 года. В здании бывшего перинатального центра будет открыт большой прививочный центр.
«Дело правильное»
Еще один пункт повестки касался вопроса о строительстве отдельного пожарного поста в деревне Лавры Печорского района. По словам представителей исполнительной власти, этот наказ избирателей не может быть исполнен раньше 2023 года: в 2021 году не удалось построить пожарный пост в Славковичах, который стоит первым в перечне приоритетных объектов, поэтому сроки сдвигаются. Как пояснила вице-губернатор, председатель областного финансового комитета Татьяна Баринова, причина в том, что из-за подорожания стройматериалов деньги пришлось направить на финансирование строительства школ в Пскове и Великих Луках.
«Вопрос остается на контроле в связи с переносом средств на школы. Хотим вернуться к нему в 2022 году. Надеемся, что средства будут получены из федерального бюджета и у нас появится резерв», - добавила она.
Депутат Виктор Остренко напомнил, что в Лаврах находятся два социальных учреждения, при этом населенный пункт расположен в приграничной зоне и на отдалении от райцентра. «Надеюсь, мы примем решение, которое уже не будет переноситься», - сказал парламентарий.
«Денег на строительство пожарных постов в бюджете не предусмотрено, сроки начала строительства мы тоже сейчас не можем назвать, - резюмировал Александр Котов. – Вопрос очень важный, поэтому предлагаю вернуться к нему по итогам первого квартала, чтобы проанализировать возможность выделения денег на пожарные посты с учётом получения дополнительных федеральных средств регионом».
Также члены комиссии обсудили тему возобновления работы медицинского вытрезвителя в Пскове, которое стало возможно после принятия соответствующего федерального закона. Вера Емельянова напомнила, что нельзя сделать вытрезвитель подведомственным учреждением какой-либо медицинской или социальной организации, а имеющиеся помещения требуют значительных вложений. Одна только разработка проекта пока оценивается в сумму от 2 до 5 миллионов рублей.
«До конца работы согласительной комиссии мы назовем требующуюся для проектирования сумму», - пообещала вице-губернатор, добавив, что «вопрос требует решения, но не является критическим». «В городе мы этот вопрос прорабатывали. Строительство вытрезвителя — дело правильное. Но в федеральном законе не прописано четко, кто этим должен заниматься», — согласился Александр Братчиков.
«Вопрос решаемый»
Другая важная тема - организация торговли лекарствами через региональную сеть фельдшерско-акушерских пунктов. «Вопрос не простой, но решаемый», - заверила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.
По ее словам, в перспективе каждый ФАП или врачебная амбулатория, где есть медицинские работники, прошедшие обучение по фармацевтической деятельности и есть соответствующая лицензия, смогут продавать жителям лекарства из перечня жизненно важных. Однако кроме лицензий требуется еще и оборудование: специализированные шкафы, сейфы, кассовые аппараты, аппарат для бесконтактной оплаты, считыватели прибытия и выбытия препаратов. На оборудование одного ФАПа надо порядка 40 тысяч рублей. Тем не менее, по ее словам, «за период от 3 до 5 лет во всех 358 фельдшерско-акушерских пунктах области планируется организовать эту деятельность».
Александр Котов, который уже поднимал этот вопрос в 2020 году, впрочем, потребовал конкретики. По его мнению, «странно, когда в населенном пункте есть современный ФАП, но невозможно приобрести никаких лекарств, даже самых необходимых». «Нам нужно определить приоритеты: организовать продажу лекарств в ФАПах именно в тех населенных пунктах, где рядом нет аптек. И предусмотреть финансирование в бюджете. Например, поставить цель, чтобы в 2022 году организовать продажу лекарств в 20 ФАПах», - подчеркнул спикер Собрания.
«Подготовим «дорожную карту», - пообещала Марина Гаращенко. К следующему заседанию согласительной комиссии чиновники должны завершить мониторинг ситуации, представить перечень ФАПов, в которых в первую очередь должна быть налажена аптечная деятельность, и просчитать сумму расходов на эти цели.
«Продолжим работу»
Также на заседании согласительной комиссии были рассмотрены вопросы о капитальном ремонте Торошинского дома культуры, о переводе многоквартирных жилых домов на природный газ в Кунье, о реализации комплексной программы развития инфраструктуры гдовского поселка Смуравьево-2. В последнем за счет нацпроекта планируется отремонтировать Дом культуры, а на средства программы развития приграничных территорий построить школу.
Кроме того, члены согласительной комиссии обсудили вопросы реконструкции автомобильной дороги Добручи – Каменный Конец, разработки проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации в деревне Богданово, устранения нарушений правил пожарной безопасности в областном перинатальном центре и онкодиспансере.
Отдельно они остановились на вопросе о проблемах, связанных с обеспечением жильем детей-сирот. Глава регионального комитета по соцзащите Ольга Евстигнеева напомнила, что на квартиры в регионе имеют право 1550 человек. Цена вопроса - 2,7 миллиарда рублей. В 2022 году на эти цели запланировано пока 72,6 миллиона рублей из федерального и 97,6 из областного бюджета.
Как правило, в год приобретается порядка 150 квартир. Но в 2021 году чиновники уже столкнулись с их нехваткой из-за роста цен. Так что пока речь идет о том, что в 2022 году удастся купить чуть меньше.
Впрочем, есть и хорошие новости: Минфину РФ поручено увеличить финансирование по этой строке. «Поэтому ждем поступления дополнительных средств», - отметила Ольга Евстигнеева. «Продолжим работу по дополнительному финансированию», - поддержала ее Вера Емельянова.
«Это то, что всех волнует»
Александр Братчиков сообщил, что в согласительную комиссию поступило 16 обращений. «Все эти обращения мы передаём органам исполнительной власти для проработки, по мере готовности будем рассматривать их на согласительной комиссии», - резюмировал он.
Подводя итог первого заседания для СМИ, вице-спикер поблагодарил губернатора и отметил работу администрации. «По каждому вопросу, который на заседании комитета не был снят, сегодня мы получили исчерпывающий ответ. Не просто абстрактные сроки, а конкретные даты, решения, и, что немаловажно, мы видим деньги, которые закладываются в бюджет 2022-2024 годов. Мы понимаем, что если деньги будут заложены в бюджет, то эти решения вопросов доведут до конца», - заявил он.
Что касается 16 обращений, которые поступили в адрес комиссии, то там, по его словам, есть как «системные вопросы, которые касаются межбюджетных отношений», так и «достаточно простые обращения». «Мы их подробно рассмотрим на дальнейших заседаниях согласительной комиссии. По большому счету, все они касаются наших избирателей. Это то, что их интересует, что их волнует», - заверил Александр Братчиков.
Одно из обращений исходит из его избирательного округа и касается стимулирования спортсменов и их тренеров на высокие достижения. «Это также будем обсуждать в рамках согласительной комиссии, - рассказал депутат. - Я выступлю с инициативой и постараюсь, чтобы ее все поддержали».
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