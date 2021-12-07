Поправка-22

08:21, 10 декабря 2021, ПАИ

Состоялось первое заседание согласительной комиссии по проекту бюджета на новый год. Согласительная комиссия по бюджету Псковской области на 2022 год начала свою работу. На ее первом заседании депутаты и чиновники обсудили наказы избирателей и инициативы парламентариев, принятые в работу ранее. Речь, в частности, шла об открытии в регионе вытрезвителей, торговле лекарствами в ФАПах и жилье для сирот. Подробности — в репортаже Псковского агентства информации.

«У нас есть понимание»

Согласительная комиссия призвана согласовать статьи бюджета на следующий год, учтя в главном финансовом документе региона наказы избирателей, которые те адресуют депутатам, а также инициативы самих народных избранников. В ее состав входят с одной стороны, парламентарии, а с другой — чиновники региональной администрации.

В этом году в работе комиссии участвуют вице-губернаторы Вера Емельянова, Татьяна Баринова, Нинель Салагаева и Василий Осипов, а также руководитель аппарата администрации Сергей Дмитриев и его первый зам — начальник правового управления Наталья Волкова; от Собрания — Александр Братчиков, Антон Минаков, Олег Брячак, Артур Гайдук, Пётр Алексеенко и Андрей Маковский.

8 декабря комиссия собралась на свое первое заседание. Ее участники (из числа партийцев заседанием манкировал только яблочник Артур Гайдук), к которым также присоединился спикер регионального парламента Александр Котов, рассмотрели принятые к выполнению ранее наказы избирателей, а также неисполненные рекомендации согласительной комиссии, работавшей на проектом бюджета 2021 года.

И. о. председателя областного комитета по образованию Андрей Ермаков доложил о ситуации со строительством школы на 825 мест в Гдове. Он рассказал, что администрация Гдовского района уже определила земельный участок под строительство, получены технические условия, идет выбор типового проекта. Губернатор Михаил Ведерников согласовал выделение 4 миллионов рублей на его привязку к местности. «С весны 2022 года начнутся аукционы», - заверил чиновник.

Сопредседатель комиссии, первый вице-губернатор Вера Емельянова напомнила, что на строительство школы в 2022 году в рамках нацпроекта «Образования» Псковской области выделено 379 миллионов рублей. Но в связи с удорожанием строительных материалов, скорее всего, понадобится дополнительное финансирование. «У нас есть понимание, что наказ избирателей будет реализован до конца 2023 года», - резюмировала она.

Затем члены комиссии рассмотрели вопрос о передаче корпуса «Б» бывшего Псковского областного перинатального центра городской поликлинике. Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сообщила, что здание уже передано в безвозмездное пользование, на первом этаже сделан ремонт. Выделены средства на подготовку помещений к установке компьютерного томографа. Кроме того, продолжатся ремонтные работы.

«Когда вы сможете принять первых посетителей?» - поинтересовался председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, сопредседатель согласительной комиссии Александр Братчиков. Марина Гаращенко рассказала, что это произойдет уже в январе 2022 года. В здании бывшего перинатального центра будет открыт большой прививочный центр.

«Дело правильное»

Еще один пункт повестки касался вопроса о строительстве отдельного пожарного поста в деревне Лавры Печорского района. По словам представителей исполнительной власти, этот наказ избирателей не может быть исполнен раньше 2023 года: в 2021 году не удалось построить пожарный пост в Славковичах, который стоит первым в перечне приоритетных объектов, поэтому сроки сдвигаются. Как пояснила вице-губернатор, председатель областного финансового комитета Татьяна Баринова, причина в том, что из-за подорожания стройматериалов деньги пришлось направить на финансирование строительства школ в Пскове и Великих Луках.

«Вопрос остается на контроле в связи с переносом средств на школы. Хотим вернуться к нему в 2022 году. Надеемся, что средства будут получены из федерального бюджета и у нас появится резерв», - добавила она.

Депутат Виктор Остренко напомнил, что в Лаврах находятся два социальных учреждения, при этом населенный пункт расположен в приграничной зоне и на отдалении от райцентра. «Надеюсь, мы примем решение, которое уже не будет переноситься», - сказал парламентарий.

«Денег на строительство пожарных постов в бюджете не предусмотрено, сроки начала строительства мы тоже сейчас не можем назвать, - резюмировал Александр Котов. – Вопрос очень важный, поэтому предлагаю вернуться к нему по итогам первого квартала, чтобы проанализировать возможность выделения денег на пожарные посты с учётом получения дополнительных федеральных средств регионом».

Также члены комиссии обсудили тему возобновления работы медицинского вытрезвителя в Пскове, которое стало возможно после принятия соответствующего федерального закона. Вера Емельянова напомнила, что нельзя сделать вытрезвитель подведомственным учреждением какой-либо медицинской или социальной организации, а имеющиеся помещения требуют значительных вложений. Одна только разработка проекта пока оценивается в сумму от 2 до 5 миллионов рублей.

«До конца работы согласительной комиссии мы назовем требующуюся для проектирования сумму», - пообещала вице-губернатор, добавив, что «вопрос требует решения, но не является критическим». «В городе мы этот вопрос прорабатывали. Строительство вытрезвителя — дело правильное. Но в федеральном законе не прописано четко, кто этим должен заниматься», — согласился Александр Братчиков.

«Вопрос решаемый»

Другая важная тема - организация торговли лекарствами через региональную сеть фельдшерско-акушерских пунктов. «Вопрос не простой, но решаемый», - заверила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

По ее словам, в перспективе каждый ФАП или врачебная амбулатория, где есть медицинские работники, прошедшие обучение по фармацевтической деятельности и есть соответствующая лицензия, смогут продавать жителям лекарства из перечня жизненно важных. Однако кроме лицензий требуется еще и оборудование: специализированные шкафы, сейфы, кассовые аппараты, аппарат для бесконтактной оплаты, считыватели прибытия и выбытия препаратов. На оборудование одного ФАПа надо порядка 40 тысяч рублей. Тем не менее, по ее словам, «за период от 3 до 5 лет во всех 358 фельдшерско-акушерских пунктах области планируется организовать эту деятельность».

Александр Котов, который уже поднимал этот вопрос в 2020 году, впрочем, потребовал конкретики. По его мнению, «странно, когда в населенном пункте есть современный ФАП, но невозможно приобрести никаких лекарств, даже самых необходимых». «Нам нужно определить приоритеты: организовать продажу лекарств в ФАПах именно в тех населенных пунктах, где рядом нет аптек. И предусмотреть финансирование в бюджете. Например, поставить цель, чтобы в 2022 году организовать продажу лекарств в 20 ФАПах», - подчеркнул спикер Собрания.

«Подготовим «дорожную карту», - пообещала Марина Гаращенко. К следующему заседанию согласительной комиссии чиновники должны завершить мониторинг ситуации, представить перечень ФАПов, в которых в первую очередь должна быть налажена аптечная деятельность, и просчитать сумму расходов на эти цели.

«Продолжим работу»

Также на заседании согласительной комиссии были рассмотрены вопросы о капитальном ремонте Торошинского дома культуры, о переводе многоквартирных жилых домов на природный газ в Кунье, о реализации комплексной программы развития инфраструктуры гдовского поселка Смуравьево-2. В последнем за счет нацпроекта планируется отремонтировать Дом культуры, а на средства программы развития приграничных территорий построить школу.

Кроме того, члены согласительной комиссии обсудили вопросы реконструкции автомобильной дороги Добручи – Каменный Конец, разработки проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации в деревне Богданово, устранения нарушений правил пожарной безопасности в областном перинатальном центре и онкодиспансере.

Отдельно они остановились на вопросе о проблемах, связанных с обеспечением жильем детей-сирот. Глава регионального комитета по соцзащите Ольга Евстигнеева напомнила, что на квартиры в регионе имеют право 1550 человек. Цена вопроса - 2,7 миллиарда рублей. В 2022 году на эти цели запланировано пока 72,6 миллиона рублей из федерального и 97,6 из областного бюджета.

Как правило, в год приобретается порядка 150 квартир. Но в 2021 году чиновники уже столкнулись с их нехваткой из-за роста цен. Так что пока речь идет о том, что в 2022 году удастся купить чуть меньше.

Впрочем, есть и хорошие новости: Минфину РФ поручено увеличить финансирование по этой строке. «Поэтому ждем поступления дополнительных средств», - отметила Ольга Евстигнеева. «Продолжим работу по дополнительному финансированию», - поддержала ее Вера Емельянова.

«Это то, что всех волнует»

Александр Братчиков сообщил, что в согласительную комиссию поступило 16 обращений. «Все эти обращения мы передаём органам исполнительной власти для проработки, по мере готовности будем рассматривать их на согласительной комиссии», - резюмировал он.

Подводя итог первого заседания для СМИ, вице-спикер поблагодарил губернатора и отметил работу администрации. «По каждому вопросу, который на заседании комитета не был снят, сегодня мы получили исчерпывающий ответ. Не просто абстрактные сроки, а конкретные даты, решения, и, что немаловажно, мы видим деньги, которые закладываются в бюджет 2022-2024 годов. Мы понимаем, что если деньги будут заложены в бюджет, то эти решения вопросов доведут до конца», - заявил он.

Что касается 16 обращений, которые поступили в адрес комиссии, то там, по его словам, есть как «системные вопросы, которые касаются межбюджетных отношений», так и «достаточно простые обращения». «Мы их подробно рассмотрим на дальнейших заседаниях согласительной комиссии. По большому счету, все они касаются наших избирателей. Это то, что их интересует, что их волнует», - заверил Александр Братчиков.

Одно из обращений исходит из его избирательного округа и касается стимулирования спортсменов и их тренеров на высокие достижения. «Это также будем обсуждать в рамках согласительной комиссии, - рассказал депутат. - Я выступлю с инициативой и постараюсь, чтобы ее все поддержали».