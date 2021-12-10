Нарушения санитарных требований выявили в палкинской школе
Прокуратура Палкинского района выявила нарушения в Добычинской средней школе, сообщили в областной прокуратуре.
В ходе проверки выявили нарушения. Так, на продуктах питания отсутствовала соответствующая маркировка, а также не соблюдались правила хранения дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря. Кроме того, не обеспечивалась надлежащая упаковка отобранных суточных проб приготовленных блюд.
Невыполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства нарушает права обучающихся на качественное и безопасное питание и может негативным образом сказаться на их здоровье. В адрес директора школы внесли представление об устранении нарушений.
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