Нарушения санитарных требований выявили в палкинской школе

09:35, 10 декабря 2021, ПАИ

Прокуратура Палкинского района выявила нарушения в Добычинской средней школе, сообщили в областной прокуратуре.

В ходе проверки выявили нарушения. Так, на продуктах питания отсутствовала соответствующая маркировка, а также не соблюдались правила хранения дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря. Кроме того, не обеспечивалась надлежащая упаковка отобранных суточных проб приготовленных блюд.

Невыполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства нарушает права обучающихся на качественное и безопасное питание и может негативным образом сказаться на их здоровье. В адрес директора школы внесли представление об устранении нарушений.