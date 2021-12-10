Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Нарушения санитарных требований выявили в палкинской школе

Прокуратура Палкинского района выявила нарушения в Добычинской средней школе, сообщили в областной прокуратуре.

В ходе проверки выявили нарушения. Так, на продуктах питания отсутствовала соответствующая маркировка, а также не соблюдались правила хранения дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря. Кроме того, не обеспечивалась надлежащая упаковка отобранных суточных проб приготовленных блюд.

Невыполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства нарушает права обучающихся на качественное и безопасное питание и может негативным образом сказаться на их здоровье. В адрес директора школы внесли представление об устранении нарушений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы сталкивались с хамством?

Проголосовать >>>

10 декабря 2021

Врач объяснила, почему женщины переносят коронавирус легче мужчин
10 декабря 2021

Псковичам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в декабре
10 декабря 2021

Псковское отделение Детского фонда: Самооценка организации – это важно и нужно
10 декабря 2021

В Порховском районе на реке погибает чёрный лебедь
10 декабря 2021

Требуется помощь псковичке, у которой сгорели дом и животные
10 декабря 2021

Возможность установки памятника Довмонту в Пскове обсудили на рабочей встрече у главы города

10 декабря 2021

Новый пик пандемии COVID-19 ожидается в России в ближайшие недели
10 декабря 2021

Международный день прав животных отмечается 10 декабря

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...