Почти 682 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области

10:59, 10 декабря 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 2 774 теста на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 681 701, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 68 017 человек, 59 387 пациентов выздоровело, 1 135 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.