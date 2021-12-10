Жилой дом загорелся в Порховском районе
Возгорание дома произошло на улице Партизанской в посёлке Павы Порховского района, передаёт корреспондент газеты «Порховский вестник».
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Фото: Газета "Порховский вестник"
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Фото: Газета "Порховский вестник"
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Фото: Газета "Порховский вестник"
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Фото: Газета "Порховский вестник"
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Фото: Газета "Порховский вестник"
Причиной возгорания стала поломка лаги под русской печкой. На место прибыли два пожарных расчёта СПЧ-25. В результате пожара из людей никто не пострадал.
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