План «Перехват»: сбежавший из полиции боец ММА умчался в сторону Пскова

13:18, 10 декабря 2021, ПАИ

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Сбежавшего из полицейского участка 28-летнего бойца ММА Бунеда Тухтаева разыскивают правоохранительные органы, сообщает интернет-издание 47news.

8 декабря жители Красногвардейского района Петербурга наблюдали драку между тремя мужчинами. Однако, как утверждают очевидцы, самое интересное было уже после потасовки. Задержанный боец агрессивно повёл себя с оперативниками: ударил одного из сотрудников и попытался скрыться. Мужчину поймали и доставили в отдел полиции, где привели в комнату предварительного задержания. Однако Бунеду удалось сбежать.

По данным интернет-портала «Мегаполис», вчера вечером бойца ММА засекли на трассе Р-23 в районе села Рождествено. Была организована погоня и объявлен план «Перехват». Один раз мужчину чуть не поймали у деревни Лядино, но ему все-таки удалось ускользнуть от полицейских и «Солярис» умчался в сторону Пскова.