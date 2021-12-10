В Псковской области осудили четырех граждан Германии за незаконное пересечение границы

13:26, 10 декабря 2021, ПАИ

Печорский районный суд вынес приговор в отношении четырех граждан Федеративной Республики Германия, которые незаконно пересекли государственную границу РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

10 августа мужчины находились в Риге (Латвия). Несмотря на отсутствие российской визы, они решили пересечь границу с РФ. 11 августа граждане ФРГ прибыли в село Лиепна Латвийской Республики, после чего, ориентируясь по туристической карте, пешком незаконно пересекли границу вблизи населенного пункта Тульцево Печорского района. На следующий день их задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Псковской области в 3,5 км от границы.

Гражданам ФРГ назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца 21 день с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.