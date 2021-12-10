Профилактику и лечение COVID-19 обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая профилактике и лечению коронавируса.
Для вас мы узнали:
- заболеваемость гриппом и ОРВИ у детей превысила эпидпорог в Псковской области;
- в Псковской области ковид подтвердился у 141 беременной женщины;
- с момента забора материала для ПЦР-теста и до получения результата должно пройти не более двух дней;
- Псковскую межрайонную больницу ждёт ремонт;
- специалисты не выявили отрицательного влияния вакцины от коронавируса на беременных;
- вакцинироваться от коронавируса нельзя тем, у кого в анамнезе тяжелая аллергия, при заболевании гриппом, ОРВИ, ангиной, гражданам с хроническими заболеваниями в стадии обострения, с аутоиммунными заболеваниями.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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