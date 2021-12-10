Профилактику и лечение COVID-19 обсудили в медиацентре ПАИ

15:00, 10 декабря 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая профилактике и лечению коронавируса.

Для вас мы узнали:

заболеваемость гриппом и ОРВИ у детей превысила эпидпорог в Псковской области; в Псковской области ковид подтвердился у 141 беременной женщины; с момента забора материала для ПЦР-теста и до получения результата должно пройти не более двух дней; Псковскую межрайонную больницу ждёт ремонт; специалисты не выявили отрицательного влияния вакцины от коронавируса на беременных; вакцинироваться от коронавируса нельзя тем, у кого в анамнезе тяжелая аллергия, при заболевании гриппом, ОРВИ, ангиной, гражданам с хроническими заболеваниями в стадии обострения, с аутоиммунными заболеваниями.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.