Россельхозбанк стал победителем международной премии «Мы вместе»

17:03, 10 декабря 2021, ПАИ

Россельхозбанк стал победителем премии «Мы вместе», которая вручается в России с 2015 года и в этом году прошла под эгидой ЮНЕСКО. На премию поступило более 25 тысяч заявок, которые оценивали 300 профессиональных экспертов. Они учитывали фактор актуальности и социальной значимости, а также связанность целей проектов и премии. Россельхозбанк был объявлен победителем в номинации «Зелёная страна».

Эксперты премии высоко оценили решение, разработанное Россельхозбанком, которое объединяет на маркетплейсе «Своё родное» более 7 тысяч фермеров со всей России. Приложение позволяет в один клик заказывать фермерские продукты без наценок напрямую у фермеров. Большое количество участников позволило порталу «Своё родное» стать одной из самых масштабных в мире цифровых платформ в сфере предложения продуктов от локальных производителей.

«Мы высоко ценим признание наших цифровых решений в сегменте АПК на международном уровне. Мы сделали сервис очень простым и интуитивно понятным. Наши фермеры регистрируются на платформе, наполняют каталог своей продукцией и в формате «одного окна» получают доступ ко всем возможностям для начала продаж. Если у фермера нет собственной службы доставки, то через нашу платформу он может подключить партнерскую доставку, а также интернет-эквайринг для возможности приема онлайн-оплаты. А уже конечный потребитель, то есть мы с вами, может зайти на сайт либо скачать приложение «Своё родное», выбрать фермера или найти интересующие продукты в своем регионе, положить товары в корзину и оформить заказ. Победа в премии укрепляет наше убеждение в том, что развитием цифровой инфраструктуры для локальных сельхозпроизводителей мы сможем сформировать устойчивую привычку у граждан к потреблению натуральной и свежей продукции», – прокомментировала директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Международная премия «Мы вместе» проводится в целях развития культуры взаимопомощи, поддержки лидеров социальных изменений и инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Премия проходит при поддержке президента России.